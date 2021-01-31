Временные заграждения в центре Ростова еще не сняты

Все входы в парк им. Горького в центре Ростова закрыты временными металлическими ограждениями, рядом с ними находятся полицейские патрули. Также перекрыты выходы на Большую Садовую с некоторых прилегающих улиц, в частности, с переулка Соборного, передает корреспондента “Ъ-Юг” из центра города.

По его данным, после задержания правоохранителями у пересечения ул. Пушкинской и пр. Чехова колонны участников несканкционированной акции в поддержку Алексея Навального, часть протестующих, которых не задержала полиция, направилась в парку им. Горького, но, не сумев пройти в него, разошлась. Остальные двинулись в направлении ДГТУ по Ворошиловскому проспекту, за ними двинулись полицейские автомашины. Корреспондент “Ъ-Юг”, прибывший к зданию ДГТУ спустя 20 минут, никого там уже не обнаружил.

В настоящее время временные ограждения на части улиц в центре города еще не сняты. Видно много полицейских патрулей. Скоплений протестующих не наблюдается.

Вадим Водолазов, Кристина Федичкина