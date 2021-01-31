Александровский бульвар в Краснодаре стал объектом культурного наследия

В Краснодаре Александровский бульвар, расположенный по улице Красной от Буденного до Офицерской, признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы.

В границы объекта также вошли прилегающие с запада и востока кварталы и все ценные строения и памятники, находящиеся на этой территории, в том числе кинотеатр «Аврора», здание женской учительской семинарии, дом купца Угнивенко, Дом Союзов, стадион «Динамо» и памятник 200-летия Кубанского казачьего войска.

В связи с новым статусом изменение характеристик бульвара или использование строительных технологий, которые создают динамические нагрузки, запрещено. Все изыскательские, земляные работы нужно будет согласовать с краевыми властями. При этом разрешено вести работы, направленные на благоустройство, а также демонтировать конструкции, не представляющие культурной ценности.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре утвердили границы еще двум памятникам регионального значения: «Дому жилому хозяина завода», построенному во второй половине XIX века, где в 1920 году находился центральный клуб молодежи и состоялся 1-й съезд комсомола Кубано-Черноморской области, и «Саду “Бавария”» второй половины XIX века.

Виктория Калганова