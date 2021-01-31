Участники несогласованной акции пытаются выйти на Сенную площадь

Участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге двигаются в сторону Сенной площади.

Как передает корреспондент “Ъ-СПб”, протестующие разделились на небольшие группы. На пересечении Садовой и Гороховой улиц находятся два автобуса для задержанных. Они полные, задержанные в них стоят.

На Сенной площади произошли столкновения протестующих с ОМОНом. Заержания продолжаются, в том числе и журналистов. Против активистов применен газ, производится зачистка территории возле «Сенной».