В Самаре завершилась протестная акция сторонников Навального

В Самаре завершился несогласованный митинг сторонников Алексея Навального. Об этом сообщает самарский штаб оппозиционера.

На этот раз участников акции было менее тысячи. Сотрудников полиции и ОМОН было более тысячи. Силовики оградили живой цепью площадку возле КРЦ «Звезда», на которой должны были собраться протестующие. Несколько десятков пришедших на акцию задержали.

Живая цепь и металлические ограждения появились и на площади Славы и Самарской площади, к которым должны были подойти митингующие. В итоге несколько сотен человек собрались напротив Самарской площади, скандируя «Путин - вор».

Сабрина Самедова