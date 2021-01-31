В Пензе на акцию в поддержку Навального вышло около 250 человек

В Пензе на несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышло около 250 человек.

По словам участников акции, полиция перекрыла улицу Московскую, по которой митингующие планировали дойти до областного правительства. Шествие проходит по улице Кирова в сторону ЦУМа. Как сообщили в региональном штабе Алексея Навального, за людьми следует ОМОН. Полиция разделила демонстрантов на малые группы и просит разойтись.

Координатор регионального штаба Антон Струнин был задержан до начала акции при выходе из дома.

Мария Шахрай