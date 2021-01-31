В Ярославле ГИБДД предупредила об ухудшении погодных условия

Госавтоинспекция Ярославской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий в связи с интенсивными осадками в виде снега, сообщила пресс-служба регионального УМВД России. В сообщении отмечается, что в связи с ухудшением погоды нужно неукоснительно соблюдать ПДД.

«Госавтоинспекция Ярославской области предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, в особенности в части обеспечения безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима»,— говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напомнила водителям, что при дорожных условиях значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства и ухудшается видимость. В связи с этим специалисты советуют использовать внешние световые приборы и воздерживаться от выполнения опасных маневров на дороге. При возможности лучше отказаться от использования личного транспорта.

По прогнозам синоптиков в Ярославле 31 января до конца дня ожидается снег. Температура воздуха прогнозируется от минус трех до минус пяти градусов.

Антон Антонов