Задержаны сотрудники «Эхо Москвы» в Самаре на акции в поддержку Навального

На акции протеста в поддержку Алексея Навального задержан шеф-редактор «Эхо Москвы» в Самаре Сергей Курт-Аджиев, а также ведущие радио Татьяна Брачий и Антон Рубин. При них были пресс-карты.

Ранее возле культурно-развлекательного центра «Звезда» начались массовые задержания, пришедших на акцию. В частности, была задержана координатор самарского штаба Навального Марина Евдокимова.

КРЦ «Звезда», от которого должны были стартовать митингующие, оцепила полиция и ОМОН. В районе митинга не работает интернет. Площадь Славы, конечный маршрут акции, загородили металлическими ограждениями и живой цепью из сотрудников ОМОНа. Также была огорожена Самарская площадь, которая находится рядом с площадью Славы. Затем ОМОН освободил участок возле площади и ее начали заполнять протестующие.

В Самаре участники протестной акции планировали собраться у КРФ «Звезда» в 12.00 (MSK+1) и направиться к площади Славы.

Ани Айвазян