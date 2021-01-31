Протестующие шествуют по Булаку в Казани

Несколько сотен протестующих в Казани идут вдоль протоки Булак в сторону кремля. «Сотрудники ГИБДД регулируют движение, поток дробится на части из-за светофоров»,–– сообщает корреспондент «Ъ-Казань» с места событий.

Он отмечает, что машины одобрительно сигналят протестующим. Некоторые водители включили песню Виктора Цоя «Перемен». Участники акции периодически скандируют «Свободу политзаключенным», «Путина в отставку».

Фото: Глеб Меркин

На перекрестке с улицей Мартына Межлаука начались задержания, к протестующим применяют дубинки. Полиция перекрывает улицы. Толпу заставили свернуть в сторону рынка.

Глеб Меркин, "Ъ-Казань"