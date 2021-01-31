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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Число задержанных на Пионерской площади в Петербурге растет

Как передает корреспондент “Ъ-СПб”, на Пионерской площади в Петербурге, где проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, начались жесткие задержания. В настоящее время в автобусы увели уже около 50 человек, двоих из них — после драки с сотрудниками полиции.

По предварительным данным, на площади находятся около 3 тыс. протестующих. К месту проведения акции в эти минуты подогнали большие пассажирские автобусы. Силовикам поступила команда: «Всех берем, задерживаем и в автобусы». Митингующие уходят с площади в сторону станции метро «Звенигородская».

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