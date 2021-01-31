В Ростове началось задержание участников несанкционированного шествия в поддержку Навального

Колонна из порядка 350 сторонников оппозиционера Алексея Навального задержана полицейскими патрулями у заграждения возле пересечения ул. Пушкинская и пр.Чехова. Некоторые участники шествия попытались пройти заграждения. Полицейские им это не позволили, между протестующими и правоохранителями началась потасовка. В центре толпы протестантов корреспондент “Ъ-Юг” заметил молодого человека с детской коляской. Полицейские отводят задержанных к стоящим неподалеку полицейским машинам. Пока, по наблюдению корреспондента “Ъ-Юг”, задержано не более пяти человек.

По мере нарастания конфликта протестующих с полицией, прохожие и любопытствующие граждане начали отходить подальше от места противостояния.

Вадим Водолазов