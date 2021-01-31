В Нижнем Новгороде задержали журналиста Александра Пичугина

Нижегородского журналиста Александра Пичугина задержали на акции протеста. Журналист ведет трансляцию из муниципального автобуса, на котором его и других задержанных везут в отделение полиции.

По словам Александра Пичугина, через пять минут после начала акции двое неизвестных подошли к нему сзади, подхватили под руки и увели в автобус. На этих людях, сообщает журналист, не было опознавательных знаков.

Сейчас журналиста и других задержанных привезли к отделению полиции №2 в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Александра Викулова