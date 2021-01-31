Возле здания публичной библиотеки собралось около 200 участников акции в поддержку Навального

Возле здания публичной библиотеки собралось уже около 200 сторонников Алексея Навального, которые намерены принять участие в объявленном шествии в его поддержку. Проходу граждан к месту сбора участников акции полиция не препятствует. Всего здесь находится около 100 полицейских. «Рядом со мной двое полицейских беседуют о чем-то с присутствующим здесь несовершеннолетним. Видимо, убеждают его вернуться домой»,— передает корреспондент “Ъ-Юг” с места события.

Он также сообщает, что у здания библиотеки расположилась группа граждан с флагами «Национального освободительного движения» (НОД). Некоторые из них держат плакат с надписью «Я поддерживаю Владимира Путина». Они вступили в оживленную дискуссионную перепалку с участниками акции в поддержку Навального. Полиция в их диалог не вмешивается.

Вадим Водолазов