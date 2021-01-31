На Пионерскую площадь пришли более тысячи протестующих

Организаторы несогласованный акции в поддержку Алексея Навального, из-за перекрытого Невского проспекта, перенесли место проведения митинга. В настоящее время на Пионерской площади возле ТЮЗа находятся более 1 тыс. человек, их число растет. Собравшиеся требуют отпустить Навального. Полиция задержала не менее 10 человек, у одного из активистов был плакат, передает корреспондент “Ъ-СПб”.

К площади с Невского проспекта выдвинулись автомобили полиции и Росгвардии, автобусы. Прибывшие силовики окружают площадь.