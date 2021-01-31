В Ярославской области еще 184 человека заболели коронавирусом и пятеро скончались

В Ярославской области за сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались женщины 1957 и 1960 годов рождения и мужчины 1938, 1940 и 1941 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19. За это же время 181 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 31 января, в регионе официально подтвержден 28121 случай заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 26415 человек выздоровели. 319 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1402 человека, из них 698 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 704 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14083 человека. На втором месте Рыбинск — 3544 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1556 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 214, 186 и 138 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведен 2801 тест на COVID-19. На карантине находятся 7736 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов