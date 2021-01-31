В Ростове частично перекрыта ул.Большая Садовая

Силы правопорядка закрыли движение по ул. Большая Садовая в Ростове-на-Дону в преддверии объявленной сторонниками оппозиционера Алексея Навального акции протеста, передает корреспондент “Ъ-Юг” из центра города. Ограждения выставлены на пересечении с пр. Буденного и далее на некоторых перекрестках в сторону пл.Театральной. Подходы к резиденции полпреда президента РФ в ЮФО и зданию областного правительства перекрыты металлическими ограждениями, рядом с которыми дежурят полицейские патрули. Больших скоплений людей на улицах не видно.

Напомним, активисты штаба Алексея Навального объявили на сегодняшний день шествие в его поддержку. Его планируется провести от здания Донской публичной библиотеки по ул. Пушкинской до парка Горького. Сторонники Алексея Навального требуют освобождения оппозиционера из СИЗО «Матросская тишина». Заявление в горадминистрацию на проведение массового мероприятия они не подавали

Первая несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Ростове-на-Дону 23 января. По оценке “Ъ-Юг” в нем приняли участие от 3 тыс. человек.

Вадим Водолазов