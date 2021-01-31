В Уфе задерживают участников шествия

В Уфе проходит шествие сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Количество участников колоны оценивается примерно в 2 тыс. человек. Собравшись около Дворца молодежи, участники акции двинулись в сторону Дома республики. Сотрудники полиции задерживают отдельных людей за нарушение масочного режима и для проверки документов. Среди задержанных — активист Руслан Нуртдинов, который не принимал участие в акции: около часа назад он освободился из-под административного ареста. Сотрудники полиции задержали господина Нуртдинова у дверей спецприемника. Там же задержан активист Альберт Рахматуллин, отбывший административный арест.

Олег Вахитов