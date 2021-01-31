Более ста человек задержали на акциях в поддержку Навального в Сибири

В городах Сибири более стал человек задержаны во время несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным красноярского адвоката Владимира Васина, задержанных в одном из отделений полиции не менее 43 человек.

Им предъявляют в основном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированном митинге, уточнил он.

«Правоохранители собирают данные, опрашивают задержанных, многих отпускают»,— сказал “Ъ-Сибирь” адвокат.





По данным «ОВД-инфо», в Красноярске в ходе акции были задержаны 82 человека. Всего на мероприятие пришло, по оценкам участников, около 1 тыс. человек. Собравшиеся пели гимн России и водили хороводы. Правоохранители оцепили танцующих, затем участники акции были посажены в автобусы МАЗ.

В Новосибирске задержаны 56 человек, в Новокузнецке — 31, в Иркутске — 27, в Барнауле — 22, в Томске — 16, в Омске — 7, в Кемерове — 2, сообщает «ОВД-инфо».

Анна Егорова