В Челябинске полиция полностью перекрыла проспект Ленина, пытаясь остановить протестующих

Полиция полностью перекрыла дорожное и пешеходное движение на проспекте Ленина в Челябинске, пытаясь остановить участников шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. На несанкционированную акцию протеста 31 января вышли более тысячи человек, передает корреспондент «Ъ-Южный Урал».

Протестующие, собравшиеся в районе памятника Курчатову, изначально не смогли пойти по проспекту Ленина, поскольку его перекрыла полиция. Участники шествия через дворы вышли на улицу Коммуны, проследовали до Энгельса, а затем пошли к проспекту Ленина. Здесь полиция полностью перекрыла дорожное и пешеходное движение, заблокировав колонну. Через некоторое время протестующие обошли оцепление и двинулись дальше. Однако на перекрестке проспектов Свердловского и Ленина выставили новое оцепление.

Сегодня акция протеста началась с жестких задержаний. Сотрудники полиции применяли дубинки.