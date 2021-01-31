В Татарстане у 87 человек выявили COVID-19

Еще у 87 человек в Татарстане выявили коронавирус. 31 человек доставлены в больницы, 56 лечатся на дому. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Среди заболевших — двое несовершеннолетних и 34 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 38 новых случаев, в Набережных Челнах –– шесть, в Зеленодольском и Нурлатском районе –– по пять, в Нижнекамском, Высокогорском, Актанышском и Бугульминском –– по три, еще в 13 районах –– по одному-два случая.

На 31 января в Татарстане зарегистрирован 18 046 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 12 525, в том числе 95 за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Татарстане скончались 265 человека (в том числе вчера подтвердили пять новых случаев смерти).

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"