На Ямале COVID-19 подтвердился еще у 63 жителей

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 63 человек, один пациент скончался, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зафиксировано 35 615 случаев заболевания COVID-19, более 31 тыс. пациентов уже выздоровели, 378 пациентов скончались.

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 18 359 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 3 850 439 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 73 182 больных скончались.