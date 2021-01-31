За сутки в Тюменской области коронавирус диагностировали у 141 человека

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии вирус диагностировали у 27 629 человек, более 26 тыс. пациентов выздоровели, 246 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 18 359 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 850 439 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 73 182 больных скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля.