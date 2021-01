Искусственное мясо выходит на новый уровень

Компания Beyond Meat совместно с PepsiCo будет производить снеки и напитки из растительного белка. На фоне этой информации акции производителя растительной имитации говядины в моменте превысили $200. Больше ценные бумаги Beyond Meat стоили только во время IPO компании 2019 года. При этом далеко не везде искусственное мясо пользуется высоким спросом. Такая проблема есть, в частности, на российском рынке. Тему продолжит Глеб Силко.

Не первый год инвесторы следят за успехами компаний, готовых предложить рынку мясо, выращенное из клеток или горохового белка. По данным Farm Animal Investment Risk & Return, за 7 месяцев 2020-го такие стартапы привлекли более $1 млрд, что в два раза выше чем годом ранее. Около $500 млн получил изготовитель растительного мяса Impossible Foods. Ранее в компанию вложились теннисистка Серена Уильямс и репер Джей Зи. А вот другого крупного производителя альтернативного мяса Beyond Meat, распространенного в более чем 80 странах, поддерживают глава Microsoft Билл Гейтс и телеведущая Опра Уинфри.

По прогнозу, Farm Animal Investment Risk & Return уже через четыре года рынок искусственного мяса вырастет до $18 млрд. И это может быть вполне достижимо, ведь венчурные фонды интересуются отраслью так же, как электромобилями, подчеркивает частный инвестор Андрей Зиновьев: «Beyond Meat — супербыстро развивается, есть огромные ожидания от этого. Все больше и больше людей хотят отказываться от обычного мяса, а отказываться от вкуса готовы не все. Акции компаний электрической мобильности могут расти на сотни процентов, и здесь, предполагаю, могут быть подобные истории, тем более что уже и мясо есть свое, и эта операция с Pepsi.

В среднесрочной перспективе речь может идти о росте в десятки или даже сотни процентов.

Эта компания в совокупности с другими такими же конкурентами могут стоить, как вся мясная индустрия».

К примеру, фарш, котлеты и сосиски Beyond Meat доступны более чем в 30 тыс. супермаркетов США. Заинтересовались искусственным мясом и в ряде российских продуктовых сетей. Пока же в среднем килограмм фарша растительного происхождения от того же Beyond Meat достигает 3 тыс. руб., что сопоставимо со стейком мраморной говядины такого же веса. Поэтому чаще всего массовый потребитель покупает искусственное мясо лишь, чтобы поэкспериментировать, отмечает категорийный менеджер сети «Азбука вкуса» Дмитрий Илюкевич: «Интерес аудитории к растительному мясу достаточно стабильный, и резкого роста спроса пока нет. Сейчас продажи находятся на уровне аналогичного периода прошлого года. В “Азбуке вкуса” продается четыре бренда растительного мяса: Beyond Meat, продукция российского стартапа Greenwise, бренд “Не Мясо” Наро-Фоминского мясокомбината, бренд “Вега”. Новые игроки продолжают появляться, молодой и динамичный рынок, но пока совсем небольшой».

В то же время, Burger King в сотрудничестве со стартапом Impossible Foods обещает, что булочка с растительной котлетой появится во всех американских точках до конца 2021-го. В планах у KFC на этот год запустить бургер с курицей из микропротеина в 80 кафе Сингапура.

Задумал ввести в своих ресторанах растительное мясо и сооснователь «Дома Культур», Gyros for Heroes и Burger Heroes Игорь Подстрешный: «Потребительский спрос меняется. Попробовать не в главной линейке бургеров, а сезонное предложение.

Завязать это с постом, когда все больше людей склонны не есть мясные продукты в виду своих религиозных убеждений.

Burger Heroes вводит бургер с растительным мясом уже в конце февраля – начале марта. Если бургер будет занимать хотя бы 5%, он точно останется. Около 7% продаж — это бобовая котлета. С растительным мясом себестоимость получалась приблизительно такая же, как и бургеров с мраморной говядиной. Игроки следующего сегмента в среднем чеке могут себе это позволить с экономической точки зрения. Уверен, что его можно будет увидеть и в высокой кухне, может быть даже, не представляя, что это искусственное мясо».

Правда, в России количество ресторанов, которые интегрировали искусственное мясо в меню, пока можно пересчитать по пальцам. Альтернатива из соевого, горохового и рисового белка от российского производителя «ЭФКО» легла в бургеры ресторанов «Фреш» и Torro Grill. А вот эксперименты с Beyond Meat в «Теремке» показались неудачными. Как поясняет гендиректор сети Михаил Гончаров проблема в том, что компании-производители не могут до конца объяснить покупателю, зачем им употреблять растительное мясо.

«Перспективу некую вижу, только производители до сих пор ищут подходы к сердцу покупателя. Тот же Beyond Meat в Америке, 90% покупок делают люди, которые покупают мясо. Вопрос не в том, чтобы дать, наконец, что-то вегетарианцам. Продажи у нас были на уровне самых слабых блинов. В сильных ресторанах, там, где клиент знал, что такое Beyond Meat, продажи были до 10 порций в день. Та цена, которая была у Beyond Meat на нашем рынке, по сути, немножко запретительная. Сейчас есть опыт уже работы с компанией “ЭФКО”. Продукт компании “ЭФКО” по вкусовым качествам опередил в слепом тесте Beyond Meat. Цена уже приближена к мясному аналогу, тем не менее, продажи пока такие же», — отметил Михаил Гончаров.

Кстати, мировой рынок не остановился только на растительном мясе. Альтернативу придумывают и морепродуктам. Например, компания New Wave выращивают креветки из морских водорослей. Заботятся о крабах и рыбе в стартап Good Catch Foods. Там их не вылавливают, а изготавливают из бобов.

Ольга Сергиенко