В Свердловской области за сутки выявили 352 случая COVID-19

На территории Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Таким образом, по данным на 31 января, COVID-19 диагностировали у 70 472 жителей Свердловской области, более 63 тыс. пациентов выздоровели, 2 2 034 человека умерли.

Напомним, свердловские власти анонсировали продление режима самоизоляции до 15 февраля. Со следующей недели будет разрешено увеличить заполняемость залов и трибун на спортивных мероприятиях с 30% до 50%.