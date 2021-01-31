В центре Перми продается кафе-кондитерская за 1,5 млн рублей

Кафе-кондитерская «Кондитория» на ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр») выставлено на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. Цена готового бизнеса — 1,5 млн руб.

Площадь заведения составляет 100 кв. м., помещение находится в долгосрочной аренде. В кафе проведен ремонт, установлены отдельная приточно-вытяжная система и система фильтрации воды, имеются необходимая мебель и производственное оборудование. В объявлении указано, что актив продается в связи с личными обстоятельствами.

«Кондитория» — проект екатеринбургских бизнесменов Юлии Коган и Сергея Третьякова. Помимо сети кафе-кондитерских предприниматели развивают кондитерскую школу. Первое заведение открылось в Екатеринбурге в 2012 году, позже здесь же была запущена еще одна кондитерская. Пермская «Кондитория» начала работу в 2019 году.