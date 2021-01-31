В Сочи ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Раз. Два. Три!»

Проблемный сочинский ЖК «Раз. Два. Три!» введен в эксплуатацию. Квартир в нем ждали около 400 собственников, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

«Объект полностью завершен и исключен из списка проблемных. Долгожданный жилой комплекс соответствует всем нормативам и обеспечен всей необходимой инфраструктурой, а значит почти 400 семей, вложивших свои деньги в строительство, наконец, могут въехать в свои квартиры», - прокомментировал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как писал “Ъ-Кубань”, заключение о соответствии проекту было выдано жилому комплексу в сентябре 2020 года. Литер «А» ЖК «Раз. Два. Три!» не могли ввести в эксплуатацию с 2017 года, поскольку застройщик (АО «Универсал») самовольно изменил проект: построил для парковки только один этаж, остальные машиноместа распределил во дворе.

Виктория Калганова