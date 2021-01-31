Мэрии не удалось оспорить решение суда об аренде здания для частной поликлиники

Городскому департаменту имущественных отношений не удалось оспорить решение краевого арбитражного суда, обязавшего мэрию продлить для ООО «Городская поликлиника» аренду здания на ул. Макаренко, 21. Информация об этом содержится в материалах дела на сайте суда. В 2020 году у ООО «Городская поликлиника» заканчивалось действие договора аренды 4-этажного муниципального здания, в котором организация оказывает жителям Садового услуги по тарифам ОМС. «Городская поликлиника» потребовала продлить срок аренды здания, основываясь на федеральном законе о предотвращении последствий пандемии коронавируса.

«Городская поликлиника», совладельцем которой является главврач ГКБ №4 Андрей Ронзин, в результате торгов получила в аренду здание на ул. Макаренко, 21. Договор между организацией и администрацией Перми сроком на 10 лет был заключен в июле 2010 года. По данным kartoteka.ru, совладельцами ООО «Городская поликлиника» на паритетных началах выступают Андрей Ронзин и Илья Фомин. Господин Фомин в свое время был собственником нескольких частных организаций в сфере здравоохранения.

Этим летом компания «Городская поликлиника» подала в арбитражный суд иск к городскому департаменту земельных отношений (ДЗО). Истец потребовал признать незаконным отказ департамента продлить срок аренды здания до 9 ноября 2021 года (на 11 месяцев и 29 дней). Заявитель основывал требования на федеральном законе о предотвращении последствий пандемии коронавируса (ФЗ №98 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). ДЗО отказался продлевать срок аренды здания на 11 месяцев и 29 дней, предложив пролонгировать соглашение на полтора месяца. «Городскую поликлинику» это не устроило.

Рассмотрев позиции истца и ответчика, в начале ноября 2020 года суд признал, что администрация Перми незаконно отказалась пролонгировать для ООО «Городская поликлиника» аренду здания на ул. Макаренко, 21. Городские власти должны были устранить нарушение прав клиники. Однако департамент имущественных отношений не согласился с решением суда и 8 декабря подал апелляционную жалобу.