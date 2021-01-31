В Россию отправилась делегация переходного совета Южного Йемена

Делегация переходного совета Южного Йемена планирует обсудить в Москве пути достижения мира в Йемене и регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совет. В воскресенье, 31 января, руководитель совета Айдарус аз-Зубейди во главе делегации из восьми человек отправился с визитом в Россию.

Ранее сообщалось, что делегация планирует обсудить с российским руководством ситуацию в стране на фоне промедления реализации заключенного с международно признанным правительством соглашения. Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади 18 декабря издал указ о формировании правительства на основании достигнутых в Эр-Рияде в 2019 году договоренностей о формировании правительства из политиков южного и северного Йемена.

В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента и хуситами. На стороне господина Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии.

О развитии ситуации в регионе читайте в публикации “Ъ” «Йемен ловят за руки».