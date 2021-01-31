В Югре COVID-19 диагностировали еще у 182 человек

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было подтверждено 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, еще два человека скончались.

По данным регионального оперативного штаба, вирус был диагностирован у жителей 20 муниципалитетов. Больше всего новых случаев зафиксировано в Сургуте (заболели 29 человек) и Советском районе (21 человек). «На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у одного болезнь протекала в бессимптомной форме»,— уточнили в оперштабе.

Таким образом, в ХМАО с начала пандемии было выявлено 47 656 случаев COVID-19. Более 44 тыс. югорчан уже выздоровели. Состояние 84 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 54 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего от инфекции умерли 666 человек.