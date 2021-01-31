ОАЭ одобрили предоставление гражданства представителям ряда профессий

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрили поправки к закону о гражданстве и паспортах, позволяющие получить гражданство и паспорт Эмиратов при определенных условиях. Речь идет об инвесторах, специалистах в различных областях, а также членах их семей. Таким образом ОАЭ стремятся привлечь в страну квалифицированные рабочие кадры, сообщает WAM.

На получение гражданства Эмиратов могут претендовать врачи, изобретатели, ученые и художники, в то время как поправки позволяют сохранить нынешнее гражданство. Для получения гражданства будут выдвигаться некоторые условия. Например, инвесторы должны владеть недвижимость в ОАЭ. Врачи должны ориентироваться в научных дисциплинах, которые востребованы в Эмиратах.

Ученые должны быть активными исследователями в университете, исследовательском центре или в частном секторе, с практическим опытом не менее 10 лет. Изобретатели, желающие получить гражданство Эмиратов, должны получить один или несколько патентов, одобренных Министерством экономики ОАЭ или любым другим авторитетным международным органом.

Другие требования включают принесение присяги на верность, обязательство соблюдать законы Эмиратов и официальное уведомление соответствующего государственного органа в случае приобретения или потери любого другого гражданства.

Гражданство ОАЭ предлагает широкий спектр преимуществ, включая право создавать или владеть коммерческими предприятиями и недвижимостью. Согласно поправкам, в случае нарушения условий гражданство может быть прекращено. Приобретение гражданства Эмиратов будет осуществляться через суды правителей и наследных принцев, исполнительные советы и кабинет министров на основании кандидатур от субъектов федерации.