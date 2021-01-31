Главнокомандующий ВС Украины оспаривает дисциплинарное взыскание Минобороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подал в суд на министерство обороны страны из-за дисциплинарного взыскания, вынесенного после служебного расследования. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на документы суда. Результаты служебного расследования засекречены.

Господин Хомчак требует признать противоправными действия чиновников Минобороны, которые проводили расследование, а также отменить часть приказа по его итогам. Суд пока оставил иск без движения, так как главнокомандующий ВС Украины не представил документ об оплате судебного сбора в 2,5 тыс. гривен (6,8 тыс. руб.). Ему дали пять дней для устранения недостатков.

Ранее в суд на Минобороны Украины подали начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов. Они сделали это после выговора министра Андрея Тарана.

«Украинские новости» не приводят причину служебного расследования, но напоминают, что суд ранее назначил Сергею Дроздову меру пресечения в виде личного обязательства по делу о крушении Ан-26 в Харьковской области.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале “Ъ” «Ан-26 попал под следственную комиссию».