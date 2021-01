Номинантка на Grammy Sophie умерла в возрасте 34 лет

Шотландская певица и музыкальный продюсер Sophie умерла в Афинах, сообщил лейбл звукозаписи Transgressive. Sophie работала в жанре авант-поп, сотрудничала с Мадонной и Charli XCX.

«Наша прекрасная Sophie трагически ушла сегодня утром после ужасного несчастного случая. Она пыталась взобраться повыше, чтобы увидеть полную луну, но оступилась и упала»,— говорится в сообщении лейбла.

Sophie, или Софи Ксеон, родилась мальчиком в 1986 году в Глазго. Ее дебютный сингл «Nothing More to Say» вышел в 2013 году. Ее клип «It’s Okay To Cry» 2017 года стал фактически ее каминг-аутом как трансгендерной женщины. В 2018 году за свой альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides она была номинирована на премию Grammy в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом года».