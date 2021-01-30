Благодаря победе СКА над «Спартаком» «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» благодаря сегодняшней победе санкт-петербургского СКА над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0, досрочно, за месяц до окончания чемпионата, обеспечил себе место в плей-офф.

В плей-офф выходят по восемь первых команд Восточной и Западной конференций. Сейчас «Локомотив» в Западной конференции занимает третье место. Железнодорожники провели 51 игру, в 33 матчах они победили и в 18 проиграли. При любых исходах оставшихся матчей регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» уже не опустится в турнирной таблице ниже восьмого места.

Очередной матч чемпионата КХЛ ярославская команда проводит на выезде. 31 января «Локомотив» играет с омским «Авангардом». Это вторая встреча команд подряд. 29 января в Ярославле железнодорожники выиграли у омской команды в овертайме со счетом 3:2.

Антон Антонов