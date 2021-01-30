На проспекте Толбухина в Ярославле сгорела снегоуборочная машина

30 января в центре Ярославля на проспекте Толбухина произошло возгорание снегоуборочной машины. Фотографии и видеозаписи объятого пламенем снегоуборщика на базе тяжелого грузовика, оснащенного цистерной для полива улиц, очевидцы опубликовали в городских социальных сетях.

Снегоуборочная машина загорелась около 16 часов. Инцидент произошел во время работы, когда снегоуборщик занимался очисткой проспекта от снега. По данным регионального управления МЧС, пожар был ликвидирован около 17 часов. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что водителю сгоревшей спецмашины удалось покинуть кабину, перед этим он сумел отвести снегоуборщик на обочину дороги.

Пока о причинах возгорания не сообщается. В связи с происшествием будет проведено исследование в пожарно-испытательной лаборатории.

Антон Антонов