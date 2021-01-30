В Оренбуржье число новых зараженных COVID-19 снижается пятый день подряд

За последние сутки в Оренбургской области выявили 165 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Показатель снижается пятый день подряд. Об этом в субботу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 33 922. С начала пандемии в регионе умерли 473 пациента с COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов