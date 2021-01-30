В Самарской области выявили рекордное число зараженных COVID-19 с начала года

За последние сутки в Самарской области выявили 305 новых зараженных коронавирусной инфекцией, что стало рекордным результатом с начала текущего года. Об этом в субботу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Самарской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 991. С начала пандемии в регионе умерли 812 пациентов с COVID-19.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов