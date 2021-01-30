Производство медицинского кислорода на Кубани в 2020 году выросло на 40%

В Краснодарском крае производство медицинского кислорода в 2020 году выросло на 40%. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

По его словам, Кубань – ведущий на Юге России регион, где организовано производство жидкого медицинского кислорода. В настоящее время здесь работают два крупных и пять малых предприятий, которые ежемесячно производят 5,6 – 5,8 тыс. тонн кислорода.

«Это позволило нам период пандемии не просто обеспечить потребность собственных медицинских учреждений, но и оказать поддержку соседним регионам. На сегодняшний день половина произведенного кислорода остается в крае»,– рассказал господин Куликов.

Он также сообщил, что помимо муниципалитетов Кубани медицинский кислород поставляется в Ростовскую область и Ставропольский край, Крым, Карачаево-Черкесскую и Чеченскую Республики, Абхазию и Южную Осетию.

Алексей Белянин