В Рыбинске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая дорогу, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 29 января около 20 часов на перекрестке улицы Луначарского и улицы Радищева. По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте направо сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход была госпитализирован в больницу. На место ДТП выезжали сотрудники полиции, МЧС, медицинская скорая помощь. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

София Бастрыгина