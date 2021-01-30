Детский омбудсмен Петербурга предостерегла несовершеннолетних от участия в несогласованных акциях

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина предостерегла несовершеннолетних от участия в несогалсованных акциях протеста.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, Анна Митянина предостерегает детей от подростков от участия в противозаконных мероприятиях и напомнила родителям несовершеннолетних об ответственности. Госпожа Митянина уточнила, что в акции протеста 23 января принимали участие дети, самому младшему – девять лет. Ранее власти Петербурга и представители правоохранительных органов также предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах.

Напомним, что 23 января в Петербурге прошла несогласованная властями акция в поддержку Алексея Навального.