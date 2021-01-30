В тройном ДТП в Ярославле пострадал мужчина

В Ярославле произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал один из водителей, сообщили пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительной информации, ДТП случилось 29 января около 10 часов на улице Полушкина роща. На дороге столкнулись три автомобиля: Mercedes под управлением 44-летнего мужчины, Chevrolet под управлением 40-летнего водителя и Honda, которой управлял 68-летний мужчина. 1

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet. Его госпитализировали в больницу, а затем назначили амбулаторное лечение.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа, медицинская скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

София Бастрыгина