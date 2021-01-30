Коронавирусу предлагают лекарства

Пассивная вакцина и спрей — в Европе внедряют новые лекарства от коронавируса. В Великобритании на днях начали тестировать спрей для горла, который должен останавливать распространение вируса уже в организме. А Германия выделила €400 млн на покупку «коктейля» из антител, в свое время им лечили Дональда Трампа. При этом почти все лекарства, которые сейчас применяют в терапии, по-прежнему не доказали свою эффективность. Как сейчас лечат COVID-19? И что ученые думают о «коктейле» из антител? Расскажет Сергей Гусев.

За месяцы борьбы с коронавирусом лекарств от него появился не один десяток. Так, Великобритания в январе начала тестировать спрей для носа и горла, способный убивать вирус, попавший в организм. Канадский производитель обещает эффективность в 95% при использовании в день заражения и рекомендует спрей в качестве профилактики. В Германии сделали ставку на американскую разработку. Там закупили 200 тыс. доз так называемого «коктейля» из антител — именно с ним связывал свое выздоровление Дональд Трамп.

По сути, это пассивная вакцина для заразившихся, которая должна снизить тяжесть течения болезни. Правда, с этим препаратом связаны свои риски, объясняет вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «Когда нет этого “коктейля” антител, вирус просто эволюционирует в сторону ускоренного размножения. Например, он может быть более контагиозным. Но как только мы начинаем на него чем-то наваливаться, он начинает эволюционировать в сторону ухода от действия этих антител. Тот же самый принцип работает с антибиотиками, это причина, по которой нельзя применять неконтролируемо как антитела, так и антибиотики. Если вирус убежал из инфицированного пациента к другим, это делает просто бессмысленными эти сами нейтрализующие антитела».

Почти все препараты, которые сейчас выписывают инфицированным коронавирусом, пока не имеют доказанной эффективности. Всемирная организация здравоохранения, к примеру, присвоила этот статус только дексаметазону, а популярный при лечении COVID-19 ремдисивир признала почти не влияющим на смертность пациентов. О безопасности лечения споров не меньше. Тем не менее, сейчас возможностей безопасно вылечить пациента стало намного больше, отмечает врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов: « У нас есть неплохое понимание, когда антикоагулянты применять, когда антибиотики. Действительно, есть разные препараты.

Есть вещи, которые действуют непосредственно на сам вирус, этиотропные, у них не очень хорошо с доказанной эффективностью.

Если мы говорим о каких-то патогенетических препаратах, там уже все гораздо лучше. Тот же преднизолон, дексаметазон и прочие, то вам придется каждый раз делать кучу оговорок, что в такой-то ситуации такой-то препарат. Только-только сейчас начинают появляться первые наметки предикторов, по которым можем предсказать, у кого из заболевших заболевание пройдет по тяжелому пути, кому препараты желательно давать».

При этом в ноябре ажиотаж на лекарства от коронавируса привел к их нехватке в российских аптеках. По данным сервиса «Мегаптека.ру», особенно активно тогда раскупали арбидол, дексаметазон, витамины D и C. А антималярийный препарат гидроксихлорохин был в наличии лишь в каждой сотой аптеке. Сейчас таких проблем уже нет, а спрос на некоторые позиции даже снизился, рассказывает генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов:

«Список коронавирусных препаратов несколько меняется со временем. Тем не менее, сравнивая тот список, который мы считаем “антиковидным”, в январе по отношению к сентябрю, мы видим следующую тенденцию: продажи большинства препаратов находятся на уровне сентября-октября прошлого года, часть препаратов существенно потеряла в продажах. Я это связываю с тем, что государство часть пациентов обеспечивает бесплатными медикаментами из этого списка. Поэтому, конечно, в коммерции эти препараты сразу падают. В целом я не вижу какого-то особого спроса, все очень стабильно. В каких-то отдельных регионах либо в отдельных локациях может возникать дефицит, но он быстро восполняется».

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Недостатка предложения на фармрынке в ближайшее время точно не будет. Так, на днях о планах выпустить препарат от COVID-19 заявил один из разработчиков яда «Новичок». Так что если лидеры гонки вакцин уже определились, в случае с лекарствами, возможно, все только начинается.

Елизавета Скобцова