На заводе в Киришах произошел выброс сероводорода, один человек погиб

Выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в промзоне города Кириши Ленинградской области. В результате происшествия погиб человек, еще один пострадал.

Роспотребнадзор по региону проводит проверку по факту произошедшего. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.

В пресс-службе регионального правительства заявили, что химико-радиометрическая лаборатория управления по обеспечению защиты населения Ленобласти взяла пробы воздуха в жилых кварталах. Превышения допустимых концентраций опасных веществ проверка не выявила.