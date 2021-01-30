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На заводе в Киришах произошел выброс сероводорода, один человек погиб

Выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в промзоне города Кириши Ленинградской области. В результате происшествия погиб человек, еще один пострадал.

Роспотребнадзор по региону проводит проверку по факту произошедшего. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.

В пресс-службе регионального правительства заявили, что химико-радиометрическая лаборатория управления по обеспечению защиты населения Ленобласти взяла пробы воздуха в жилых кварталах. Превышения допустимых концентраций опасных веществ проверка не выявила.

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