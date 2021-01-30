В Татарстане число выздоровевших превысило число заболевших COVID-19

В Татарстане за последние сутки, к 30 января, число выздоровевших превысило число заболевших COVID-19. Так, согласно данным регионального минздрава, в республике 84 новых случая заражения и 99 излечившихся.

36 новых заболевших госпитализированы, 48 — получают лечение на дому. Среди них четверо детей и 38 человек старше 60 лет.

В Казань заболели 55 человек, в Набережных Челнах – 9, в Тукаевском районе – 4, в Пестречинском – 3, еще в 9 районах республики – по 1-2 случая.

Всего в республике на 30 января зарегистрировано 15 959 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 12 430 человек. Умерли 260 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"