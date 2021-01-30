«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в госсовет Удмуртии

Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги предварительного внутрипартийного голосования по кандидату для выдвижения на дополнительные выборы в госсовет республики. Голосование проходило в электронной форме.

Как сообщает пресс-служба реготделения, победителем стал заместитель директора по правовым вопросам ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Денисов. Он будет представлять партию на дополнительных выборах депутата госсовета Удмуртии по Рабочему одномандатному избирательному округу №8.

Мандат стал вакантным после смерти Зои Степновой в сентябре 2020 года. Дополнительные выборы пройдут 28 марта. В настоящее время на сайте ЦИК Удмуртии пока не опубликованы сведения о кандидатах. 28 января комиссия заверила списки кандидатов от ЛДПР и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Имена кандидатов в релизе не значатся.