Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 185 человек и четверо скончались

В Ярославской области за сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1938 и 1957 годов рождения и мужчины 1954 и 1961 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 179 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 30 января, в области выявлено 27937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 26234 человека выздоровели. 314 больных умерли. В больницах находятся 1372 человека, из них 710 — с установленным диагнозом COVID-19 и 662 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13980 человек. На втором месте Рыбинск — 3544 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1556 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 214, 184 и 137 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на коронавирус. Карантин установлен для 7745 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов