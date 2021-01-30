Пресса хочет избежать давления

Идею пресс-секретаря президента Татарстана Лилии Галимовой создать специальный медиапул для работы в «нестандартных ситуациях» поддержал глава Союза журналистов республики Ильшат Аминов. Он считает, что если на акциях будут работать «примелькавшиеся люди», это позволит избежать задержаний журналистов, как это случилось на мероприятии в поддержку Алексея Навального в Казани 23 января. Другие представители медиарынка, опрошенные «Ъ-Казань», предпочитают продолжить работу в «обычном режиме». Они считают, что «если каждый полицейский будет знать, что журналистов задерживать нельзя, то и не будет необходимости создавать какой-либо пул».



С инициативой создать в Татарстане специальный пул журналистов при МВД выступила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. «Очевидно, нам нужно сформировать какой-то пул»,— сказала она, комментируя задержания журналистов в Казани на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Она подчеркнула, что полиция действовала исходя из «нештатной ситуации». Чтобы избежать задержаний, считает она, руководителям редакций следовало бы заранее «проговорить с МВД». «Что вы планируете работать на этой точке, что вы будете находиться там-то и там-то, чтобы вы были внесены в какой-то список или хотя бы идентифицировали вас на месте для того, чтобы вы могли беспрепятственно свою работу выполнять»,— пояснила она. В будущем, считает Лилия Галимова, специальный пул журналистов мог бы работать как на несанкционированных акциях, так при иных «нестандартных ситуациях».

Напомним, в Казани 23 января полиция задержала несколько журналистов, которые пришли на Баумана освещать протесты оппозиции. Среди задержанных были сотрудники «Эфира» и других телекомпаний, агентства «Татар-информ», сайтов «Казанский репортер», Progorod, Kazanfirst. Журналистов отвезли в отдел полиции «Савиново», а спустя два часа, проверив документы, отпустили. Также о задержании своих корреспондентов сообщала интернет-газета «Бизнес Online». В отделе полиции оказалась корреспондент «Медиазоны» и казанского студенческого интернет-журнала «Ветер» Марина Безматерных, которую отпустили через четыре часа и тоже без составления протокола. Примечательно, что задерживали и тех, кто был в жилетах с надписью «Пресса», которые раздало агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Позднее начальник УВД по Казани Александр Мищихин заявил, что команд на целенаправленное задержание журналистов не было. По его словам, «проходила информация, что под видом представителя СМИ, в жилетке во всяком случае, один товарищ пытался пройти», однако «выяснилось, что никакого отношения он к СМИ не имеет». «Вы должны понимать, что вот эта массовость и подогревание обстановки порой не позволяет на тот момент сориентироваться. В этой связи, я полагаю, и были эти определенные действия»,— обратился к журналистам господин Мищихин. При этом самого «товарища», который пытался представиться журналистом, полиция так и не задержала.

Гендиректор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов идею госпожи Галимовой поддержал. «Я бы создал такой пул, чтобы люди подготовленные ходили на такие акции, а, главное, узнаваемые»,— сказал он «Ъ-Казань». По его словам, с руководством МВД «проговорили» субботний инцидент, однако «ситуация может измениться в любой момент»: «В экстремальных ситуациях могут приниматься нестандартные решения». По его словам, задержаний можно избежать, если «примелькавшиеся люди будут работать в "горячих точках"». При этом господин Аминов считает, что «инцидент исчерпан, журналистам извинения принесены».

Главный редактор информационного агентства «Татар-информ» (входит в принадлежащий правительству Татарстана холдинг «Татмедиа») Ринат Билалов заявил «Ъ», что в редакции «донесли до МВД свое видение»: «На прошлой неделе у нас задержали пять сотрудников. Это осложнило нам работу, мы из-за этого потеряли много времени». Вместе с тем, по словам господина Билалова, сейчас у полиции «есть понимание, что если у корреспондента есть удостоверение, он не должен быть задержан». «Наверное, каких-то дополнительных усилий здесь не понадобится ни с чьей стороны. Надеюсь, что мы сможем работать в обычном режиме»,— выразил он надежду.

В редакции «Бизнес Online» заявили «Ъ-Казань», что «готовы сотрудничать с правоохранительными органами для того, чтобы обеспечить безопасность журналистов и благоприятные условия их работы». «Однако, безусловно, это не должно приводить к каким-либо ограничениям или давлению на СМИ при освещении протестных акций. Пока таких попыток со стороны МВД нет, и мы надеемся, не будет»,— сказал шеф-редактор издания Алексей Брусницын.

«Я не вижу особой целесообразности в создании специального пула. Помимо журналистов, которые всегда на виду, в Казань будут приезжать корреспонденты федеральных изданий либо из других регионов»,— сказал «Ъ-Казань» главный редактор «Казанского репортера» Антон Райхштат. По его словам, «проблема в том, что до конкретного полицейского не доведены базовые принципы работы, в том числе с журналистами». «Если каждый полицейский или хотя бы старший в автозаке будет знать, что журналистов, которые исполняют свой профессиональный долг, задерживать нельзя, тогда и не будет необходимости создавать какой-либо пул»,— отметил господин Райхштат. Журналист отметил, что считает объяснение МВД причин задержания журналистов «неубедительной», однако жаловаться на действия полиции не собирается: «По их реакции я увидел, что они считают эту ситуацию ошибкой».

Отметив, что 23 января журналистов задерживали не только в Казани. В Москве и Санкт-Петербурге на некоторых сотрудников медиа составили протоколы за участие в акции. Ранее Союз журналистов России попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить эти факты.

Кирилл Антонов