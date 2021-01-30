Курс доллара. Прогноз на 1–5 февраля

Богдан Зварич, главный аналитик Инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары доллар—рубль в диапазоне 75–77,5 руб. При этом рубль, на наш взгляд, на неделе продемонстрирует негативную динамику, что ведет к сохранению рисков выхода вверх из данного коридора. Поводом к продажам в национальной валюте может выступить коррекция в ценах на нефть, где на слабых фундаментальных факторах ближайший фьючерс на нефть марки Brent может отступить в район $50–53 за баррель. Плюс к этому, опасения относительно динамики мировой экономики на фоне распространения коронавируса, трудностей с поставками вакцин и появления новых штаммов вируса, а также затягивание принятие нового пакета помощи экономике США с возможностью сокращения его объемов могут ухудшить отношение инвесторов к рисковым активам. Это будет негативно влиять на динамику валют развивающихся стран, включая рубль. При этом инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой. В частности, существенное влияние на рыночные настроения может оказать публикация окончательных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также статистики по рынку труда США.

Виталий Громадин, старший аналитик Опасения у участников торгов вызывают возможные ограничения мобильности населения Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар—рубль на начало следующей недели сохраняется на уровне 74–77. Несмотря на локальную волну коррекции аппетит инвесторов к рисковым активам, в том числе к товарным и сырьевым валютам, в целом сохраняется на достаточно высоком уровне. Опасения у участников торгов вызывают возможные ограничения мобильности населения во время празднования китайского нового года. Каникулы в Китае проходят с 11 по 17 февраля, при этом рост в транспортных перевозках уже начался.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Рубль находится в числе лидеров по ослаблению Высокодоходные валюты оказались под давлением укрепляющегося доллара и ухудшения отношения инвесторов к рискованным валютам. Доходности рынков локального долга развивающихся экономик продолжают рост, в том числе на фоне повышения инфляции, что также не добавляет привлекательности валютам. Рубль находится в числе лидеров по ослаблению, поскольку помимо общих рыночных тенденций на него влияют и субъективные факторы. Геополитический фон остается напряженным, не предоставляя поводов для возникновения интереса к рублю и рублевым активам. Тем не менее без реализации конкретных рисков (например, западных санкций) рубль может остаться в диапазоне 75–77 руб. за доллар. Кроме того, высока вероятность вербальных интервенций в пользу рубля со стороны властей. Ослабление российской валюты за последние несколько недель было значительным, что обусловливает повышенные риски для инфляционной стабильности.