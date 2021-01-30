Курс доллара. Прогноз на 1–5 февраля

Вторую неделю подряд рубль завершает ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 75,76 руб./$, что на 46 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Этому способствует снижение аппетита к риску инвесторов на мировом рынке из-за опасений относительно темпов вакцинирования. Добавляет нервозности непростой геополитический фон вокруг России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|74.00-77.50
|Банк Зенит
|75.00-77.00
|«БКС Мир инвестиций»
|74.00-77.00
|ПСБ
|75.00-77.50
|Альфа-банк
|75.00-80.00
|Консенсус-прогноз *
|76.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Богдан Зварич, главный аналитик
Инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой
На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары доллар—рубль в диапазоне 75–77,5 руб. При этом рубль, на наш взгляд, на неделе продемонстрирует негативную динамику, что ведет к сохранению рисков выхода вверх из данного коридора. Поводом к продажам в национальной валюте может выступить коррекция в ценах на нефть, где на слабых фундаментальных факторах ближайший фьючерс на нефть марки Brent может отступить в район $50–53 за баррель. Плюс к этому, опасения относительно динамики мировой экономики на фоне распространения коронавируса, трудностей с поставками вакцин и появления новых штаммов вируса, а также затягивание принятие нового пакета помощи экономике США с возможностью сокращения его объемов могут ухудшить отношение инвесторов к рисковым активам. Это будет негативно влиять на динамику валют развивающихся стран, включая рубль. При этом инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой. В частности, существенное влияние на рыночные настроения может оказать публикация окончательных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также статистики по рынку труда США.
Виталий Громадин, старший аналитик
Опасения у участников торгов вызывают возможные ограничения мобильности населения
Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар—рубль на начало следующей недели сохраняется на уровне 74–77. Несмотря на локальную волну коррекции аппетит инвесторов к рисковым активам, в том числе к товарным и сырьевым валютам, в целом сохраняется на достаточно высоком уровне. Опасения у участников торгов вызывают возможные ограничения мобильности населения во время празднования китайского нового года. Каникулы в Китае проходят с 11 по 17 февраля, при этом рост в транспортных перевозках уже начался.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Рубль находится в числе лидеров по ослаблению
Высокодоходные валюты оказались под давлением укрепляющегося доллара и ухудшения отношения инвесторов к рискованным валютам. Доходности рынков локального долга развивающихся экономик продолжают рост, в том числе на фоне повышения инфляции, что также не добавляет привлекательности валютам. Рубль находится в числе лидеров по ослаблению, поскольку помимо общих рыночных тенденций на него влияют и субъективные факторы. Геополитический фон остается напряженным, не предоставляя поводов для возникновения интереса к рублю и рублевым активам. Тем не менее без реализации конкретных рисков (например, западных санкций) рубль может остаться в диапазоне 75–77 руб. за доллар. Кроме того, высока вероятность вербальных интервенций в пользу рубля со стороны властей. Ослабление российской валюты за последние несколько недель было значительным, что обусловливает повышенные риски для инфляционной стабильности.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Локально против рубля выступает покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила
Довлеющим фактором остается ситуация с пандемией коронавируса, которую не удается взять под контроль, в том числе из-за проблем с проведением массовых вакцинаций в ряде стран. Локально против рубля выступает покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила при снижении предложения экспортной выручки после уплаты январских налогов. Позитивное влияние на котировки пятничных торгов оказали волатильные денежные потоки конца месяца, а также желание инвесторов минимизировать риски на выходные. Спрос на защитные активы возобновился после того, как вслед за американскими частные инвесторы других стран стали играть против хедж-фондов, провоцируя маржин-коллы у этих рыночных институтов в спекулятивных акциях.