Депутат Госдумы назначен куратором выборов от «Единой России» в Прикамья

Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Игорь Сапко назначен уполномоченным «Единой России» по трем кампаниям на территории региона: выборам в Госдуму, краевое заксобрание и Пермскую думу. Также он будет курировать партийное предварительное голосование (праймериз). Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, решение о назначении Игоря Сапко было принято Генсоветом партии власти.

«Он будет осуществлять коммуникацию с федеральным центром партии, следить за соблюдением законодательства и нормативных партийных документов», –пояснил Вячеслав Григорьев.

Игорь Сапко уже имеет опыт работы куратором выборов от «Единой России». В 2019 году он был утвержден уполномоченным на выборах депутатов госсовета Республики Татарстан.