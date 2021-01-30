Дипломаты оказывают помощь задержанным на Вануату россиянам

Российские дипломаты предоставляют консульскую помощь трем россиянам, которые были задержаны полицией Вануату и помещены на карантин, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Австралии (по совместительству в Вануату). По данным дипмиссии, яхта «Милонга» зашла в территориальные воды Вануату 23 января, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива.

Береговая охрана сопроводила судно в порт, поскольку экипаж яхты не предупредил власти о своем намерении. На борту находились три члена экипажа. Они совершали кругосветное путешествие. Сотрудники дипломатической миссии рассчитывают в ближайшее время получить для судна разрешение покинуть порт.

Республика Вануату закрыла свои границы в марте прошлого года из-за пандемии. В настоящий момент на ее территории не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.