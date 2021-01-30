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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ   |  купить фото

В Петербурге за сутки выявили 2512 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 2512 новых случаев коронавируса. По этому показателю город обогнал Москву, где за стуки подтвердили 2430 новых случаев COVID-19. В Ленобласти зафиксировано еще 219 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб.

В Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 28,6 тыс. человек. Летальную статистику по COVID-19 пополнили 64 новых случая. Всего за период с начала пандемии в городе официально вирус был подтвержден у 331,9 тыс. человек, 229 тыс. из них выздоровели, 9686 — скончались.

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