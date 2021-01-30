Проход по площади у пермского «Театра-Театра» 31 января будет ограничен

В воскресенье, 31 января будет ограничен проход по площади у «Театра-Театра» в центре Перми. Об этом сообщает telegram-канал Министерства территориальной безопасности Пермского края. Как поясняют в министерстве ограничения установлены «для обеспечения общественного порядка» и «в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории». Также, по мнению ведомства, ограничения позволят избежать массового скопления людей и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что сторонники оппозиционного политика Алексея Навального в воскресенье планировали на театральной площади завершить шествие в центре Перми. Городской штаб Навального не подавал уведомления о проведении акции в мэрию Перми. Ранее ГУ МВД по Пермскому краю выложило на сайте предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях.